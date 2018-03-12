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Barcelona'nın yıldızı depresyona girdi: Mutsuzum, utanıyorum

BARCELONA'NIN YILDIZI DEPRESYONA GİRDİ: MUTSUZUM, UTANIYORUM

İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren dünya devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Andre Gomes, "Mutsuzum, utanıyorum" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Barcelona'nın Yıldızı Depresyona Girdi: Mutsuzum, Utanıyorum(10/10)6

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'nın orta saha oyuncusu Andre Gomes, Katalan ekibinde mutsuz olduğunu açıkladı.

2016 yılını yaz aylarında Valencia'dan 35 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan İspanyol futbolcu Andre Gomes'in takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyordu. Ancak Andre Gomes performansıyla bir türlü bekleneni vermedi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Barcelona'daki durumuyla ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Sahada kendimi iyi hissetmiyorum, yapmayı sevdiğim şeyden zevk alamıyorum. İlk altı ay her şey çok iyiydi ama sonrasında her şey değişti. Belki doğru kelime bu değil ama altıncı aydan sonra hayat cehenneme dönüştü. Daha fazla baskı hissetmeye başladım. Maçlarda kendimi kötü hissetmeye başladım" dedi.

"ANTRENMANLARDA RAHATIM"

Antrenmanlarda daha rahat olduğunu belirten Andre Gomes, "Antrenmanlarda rahatım. Takım arkadaşlarımla kendimi rahat hissediyorum. Belli ki kendimi iyi hissettiğim anlar var ve bu durum antrenmanlarda fark ediliyor. Belki bir gün önce oynadım ve hala maçın kafamda düşünüyorum ve bu durum ilerlememe izin vermiyor." diye konuştu.

"UTANÇ DUYGUSU SOKAĞA ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Sahada ıslıklanmanın ve eleştirilerin kişisel yaşantısını fazlasıyla etkilediğini belirten Andres Gomes, "Birçok sebepten dolayı evimden çıkmak istemiyorum. Çünkü insanlar sana bakıyor ve utanç duygusu sokağa çıkmana engel oluyor. Evde olduğumda kendimle kalıyorum, o zaman kimseyle konuşmuyorum ve kimseyi rahatsız etmiyorum. Sanırım utanıyorum. Bunları çok fazla düşünmek beni fazlasıyla üzdü ve kırdı. Sürekli kötü şeyler düşünüyorum ve bunlarla nasıl baş edeceğimi hesaplıyorum. Takım arkadaşlarım bana çok fazla destek oluyorlar ama işler onların dedikleri gibi gitmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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