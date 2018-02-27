BARCELONA'NIN YILDIZI LUİS SUAREZ'E CEZA YOLDA
La Liga Başkanı Javier Tebas, Girona maçında bilerek kart görmeye çalışan Barcelona'nın golcü futbolcusu Luis Suarez'in ceza alması gerektiğini söyledi.
La Liga lideri Barcelona, geçtiğimiz haftasonu Girona'yı 6-1 mağlup ederken Luis Suarez'in son dakikalarda bilerek sarı kart görme çalışmaları gündem olmuştu. Rakibinin formasından çeken, faul yapan Suarez, sarı kart görerek cezasını Las Palmas maçında çekip Atletico Madrid maçını kaçırmamak istemişti. Girona maçında sarı kart görmek için çok uğraşan ancak kart görmeyen Suarez için La Liga Başkanı Tebas'tan flaş açıklamalar geldi.
"CEZA ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIM"
Javier Tebas, Uruguaylı futbolcunun ceza alması gerektiğini söylerken "Suarez, ceza almak için uğraştığı için ceza almalı. 5. sarı kartını alıp önemli bir maç öncesi cezasını temizlemek istedi. Ligin istediği bu değil. Amaçladığımız şeylerin tersi hareketlerde bulundu. Ceza alması için uğraşacağım" sözlerini kullandı.
"GUARDIOLA CEZA ALMALI"
Tebas, Katalanya'nın bağımsızlığını destekleyen ve bunun için maçlara sarı kurdele ile çıkan Pep Guardiola'yı da uyararak "Guardiola, yaptığı bu şey yüzünden cezalandırılmalı. Futbol ve siyaset bir arada olamaz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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