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Barda vurulan olimpiyat sporcusu hayatını kaybetti

BARDA VURULAN OLİMPİYAT SPORCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiyalı milli halterci Mosquera, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Barda Vurulan Olimpiyat Sporcusu Hayatını Kaybetti(5/10)1

Kolombiyalı 32 yaşındaki olimpik milli halterci Edwin Mosquera, ülkesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Mosquera, ülkenin batısındaki Valle Del Cauca eyaletinin Palmira şehrindeki bir gece kulübünde tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü. Edwin Mosquera'nın silahlı saldırıda önce dizinden yaralandığı, ardından da başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.

FEDERASYON OLAYI DOĞRULADI

Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Emniyet güçleri, Mosquera'nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü verileyeceğini açıkladı.

RİO'DA 7. OLMUŞTU

Brezilya'nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7'nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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