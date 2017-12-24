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Bardak Gibi Fiziğini Gören Photoshop Deyince Halil Sezai'den Cevap Gecikmedi

BARDAK GİBİ FİZİĞİNİ GÖREN PHOTOSHOP DEYİNCE HALİL SEZAİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Yazdan kalma günlerinden fotoğraf paylaşan Halil Sezai'nin fiziğini görenler "photoshop yapmış" demeden edemedi. Ünlü şarkıcı, "Kıskanç ve şişmansınız." diyerek cevap verdi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : Bardak Gibi Fiziğini Gören Photoshop Deyince Halil Sezai'den Cevap Gecikmedi(5/10)1

Halil Sezai Tayland Phuket Adaları'nda yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Sezai sağlık, vücut ve sır hashtagleriyle yaptığı paylaşıma hayranları yoğun ilgi gösterdi.

KISKANÇ VE GÖBEKLİSİNİZ

Halil Sezai fotoğrafının altına "Benim neden olmuyor? Bunu nasıl başardın diye soranlara..1 ay bile olmadan nasıl bu hale geldiğimin sırrını anlatacağım." notunu düştü. Sezai'nin fotoğrafına Fotoşop diye yorum yapanlara şarkıcı "Şop diyenler! Kıskanç ve göbeklisiniz! Çok yaşayın e mi" diye cevap verdi.

İşte Halil Sezai'nin o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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