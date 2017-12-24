Halil Sezai Tayland Phuket Adaları'nda yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Sezai sağlık, vücut ve sır hashtagleriyle yaptığı paylaşıma hayranları yoğun ilgi gösterdi.

KISKANÇ VE GÖBEKLİSİNİZ

Halil Sezai fotoğrafının altına "Benim neden olmuyor? Bunu nasıl başardın diye soranlara..1 ay bile olmadan nasıl bu hale geldiğimin sırrını anlatacağım." notunu düştü. Sezai'nin fotoğrafına Fotoşop diye yorum yapanlara şarkıcı "Şop diyenler! Kıskanç ve göbeklisiniz! Çok yaşayın e mi" diye cevap verdi.

İşte Halil Sezai'nin o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada