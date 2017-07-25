İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, barışma isteğini reddettiği eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eşiyle sorunları nedeniyle bir süredir Kocaeli'de yaşayan M.G, küs olduğu eşiyle konuşmak için evine geldi. Eşi Yasemin G. ile (39) bir süre konuşan M.G, barışma isteğini reddeden eşini bıçakladı.

BARIŞMAK İÇİN EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Kocaeli'de yaşayan M.G, küs olduğu eşiyle konuşmak için Çay Mahalle 2605 Sokak'taki evine geldi.

İSTEDİĞİ CEVABI ALAMAYINCA BIÇAKLADI

Eşi Yasemin G. ile (39) bir süre konuşan M.G, barışma isteğini reddeden eşini bıçakladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: haberinburada