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Barışmak İstemeyen Eşini Dövmüştü! Savcı, Öldürmeye Teşebbüsten 39 Yıl Hapis İstedi
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Barışmak İstemeyen Eşini Dövmüştü! Savcı, Öldürmeye Teşebbüsten 39 Yıl Hapis İstedi

BARIŞMAK İSTEMEYEN EŞİNİ DÖVMÜŞTÜ! SAVCI, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 39 YIL HAPİS İSTEDİ

Adana'da, üzerine kuma getirdiği için evi terk eden eşini, barışma teklifini kabul etmeyince döverek hastanelik eden cani hakkında savcı, öldürmeye teşebbüsten 39 yıl hapis istedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Barışmak İstemeyen Eşini Dövmüştü! Savcı, Öldürmeye Teşebbüsten 39 Yıl Hapis İstedi(7/10)3

Adana'da, üzerine kuma getirdiği için evi terk eden eşi Gamze Ç.'yi (26) barışma teklifini kabul etmeyince döverek, hastanelik eden Murat Ç. (27) hakkında 39 yıl, yardım eden akrabası Bülent K. için ise 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜZERİNE KUMA GETİRİNCE 2 ÇOCUĞUYLA EVİ TERK ETTİ

Merkez Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşi üzerine kuma getirince 2 çocuğuyla evini terk ettiği ileri sürülen Gamze Ç., yardımcı kadın olarak çalıştığı villadan çıkıp, minibüse binmek için ana yola geldi.

YUMRUKLAYIP TEKMELEDİ, ESNAF ELİNDEN ZOR ALDI

Bu sırada eşi Murat Ç. ile kuzeni Bülent K., kadının yolunu kesti. Murat Ç., eşine barışmak istediğini söyleyip, eve götürmek istedi; ancak Gamze Ç., kabul etmeyince tekme ve yumrukla saldırdı. Sokak ortasında dövülen kadını, çevre esnafı kurtardı. Eli yüzü kanlar içinde kalan Gamze Ç., çağrılan sağlık ekibince ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.

SAVCI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZA İSTEDİ

Gözleri morarıp, şişen Gamze Ç., karakola giderek, eşi Murat Ç. ile Bülent K.'den şikayetçi oldu. Yakalanan Murat Ç. ve Bülent K. tutuklanıp, cezaevine konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddetler Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. 'Öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' suçlamalarıyla Murat Ç. hakkında 39, Bülent K. hakkında ise 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"EŞİMİN BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUM"

İddianameye göre, işsiz Murat Ç. ile 10 yıl önce birbirini severek, evlendiklerini belirten Gamze Ç., 3 yıl önce üzerine kuma geldiğini, kendisinin de bu duruma dayanamayınca 11 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Eşinin, kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Gamze Ç., "Eşim, bizi bırakıp, o kadınla yaşamaya başladı. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp, elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince çalıştığım evin önüne kuzeni Bülent ile gelip, beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Çelme takıp, yere düşürdü, tekme- yumruk dövdü. Gözlerim morardı. Eşimin beni öldürmesinden korkuyorum" dedi.

"SUÇSUZUM" DEDİ

Olay günü eşiyle konuşmak için buluştuğunu öne süren Murat Ç. ise kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle eşine tokat attığını; ancak diğer suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olaya karışmadığını ileri süren Bülent K. de kimseye vurmadığını, suçsuz olduğunu iddia etti. Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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