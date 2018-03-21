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Barışmak İsteyen Eski Sevgilisini Sokak Ortasında Vurdu
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Barışmak isteyen eski sevgilisini sokak ortasında vurdu

BARIŞMAK İSTEYEN ESKİ SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde barışmak isteyen eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın, adliyeye sevk edildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Barışmak İsteyen Eski Sevgilisini Sokak Ortasında Vurdu(7/10)3

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde meydana gelen olayda, Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile eskiden dost hayatı yaşadıkları iddia edilen Serap C. isimli bir kadın arasında sokak ortasında tartışma çıkmıştı. Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.'ye 4 el ateş etmişti. Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçmış, olay erine 200 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Ö., hemen tedavi altına alınmıştı. Tahsin Ö.'nün hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

BARIŞMAK İSTİYORDU

Şahıslar arasında çıkan tartışmanın Tahsin Ö.'nün Serap C'ye barışmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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