

Konya'da bariyerlere çarpan tır, üst geçitte asılı kaldı.







Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Ankara Caddesindeki Gülistan üst geçidinde bariyerlere çarptı.







Bariyerlere takılan tır, üst geçitte asılı kaldı.







Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsüne, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.







Tır, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılabildi.







kaynak:haberler