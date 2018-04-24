Barmen, İçki İkram Edip Sarhoş Ettiği Genç Kıza Barın Deposunda Tecavüz Etti
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BARMEN, İÇKİ İKRAM EDİP SARHOŞ ETTİĞİ GENÇ KIZA BARIN DEPOSUNDA TECAVÜZ ETTİ


Barmen, İçki İkram Edip Sarhoş Ettiği Genç Kıza Barın Deposunda Tecavüz Etti
Tarih : 24 Nisan 2018, 05:20
Puan Ver : Barmen, İçki İkram Edip Sarhoş Ettiği Genç Kıza Barın Deposunda Tecavüz Etti(9/10)5

Portekiz'in Algarve bölgesinde tatil yapan 19 yaşındaki İngiliz genç kız, içki içtiği barda barmenin tecavüzüne uğradı. Albufeira beldesinde, 18 Nisan günü yaşanan olayda, 28 yaşındaki barmenin yardımcı olmak bahanesiyle genç kızı barın arka odalarından birine götürüp tecavüz ettiği öğrenildi.

NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ İÇKİ GENÇ KIZI BAYILTTI

Genç kız, barmenin kendisine kendini kötü hissettiren ve ne olduğunu bilmediği bir içki verdiğini söyledi. Kötüleşen genç kız önce tuvalete gitti, dönüşte ise barmen kıza yardım etmek için koluna girerek dinlenmesi için içeri gitmeyi teklif etti.

BARMEN TUTUKLANDI

18 yaşındaki kızı depo şeklinde kullanılan odaya götüren barmen, burada tecavüzü gerçekleştirdi. Kendine gelen kız polisi arayınca şüpheli adam tutuklandı.

Tecavüz iddiası ile ilgili test sonuçları henüz açıklanmazken barmen duruşma gününe kadar kefalet ile serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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