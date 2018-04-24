BARMEN, İÇKİ İKRAM EDİP SARHOŞ ETTİĞİ GENÇ KIZA BARIN DEPOSUNDA TECAVÜZ ETTİ
Portekiz'in Algarve bölgesinde tatil yapan 19 yaşındaki İngiliz genç kız, içki içtiği barda barmenin tecavüzüne uğradı. Albufeira beldesinde, 18 Nisan günü yaşanan olayda, 28 yaşındaki barmenin yardımcı olmak bahanesiyle genç kızı barın arka odalarından birine götürüp tecavüz ettiği öğrenildi.
NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ İÇKİ GENÇ KIZI BAYILTTI
Genç kız, barmenin kendisine kendini kötü hissettiren ve ne olduğunu bilmediği bir içki verdiğini söyledi. Kötüleşen genç kız önce tuvalete gitti, dönüşte ise barmen kıza yardım etmek için koluna girerek dinlenmesi için içeri gitmeyi teklif etti.
BARMEN TUTUKLANDI
18 yaşındaki kızı depo şeklinde kullanılan odaya götüren barmen, burada tecavüzü gerçekleştirdi. Kendine gelen kız polisi arayınca şüpheli adam tutuklandı.
Tecavüz iddiası ile ilgili test sonuçları henüz açıklanmazken barmen duruşma gününe kadar kefalet ile serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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