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bartın'daki fetö/pdy davasında karar

BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski din görevlisi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 17:25
Puan Ver : Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar(10/10)9


Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski din görevlisi Satı Çetin, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.



Çetin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.



 



kaynak:sabah








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