BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski din görevlisi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski din görevlisi Satı Çetin, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.
Çetin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.
kaynak:sabah
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