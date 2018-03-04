BARZANİ YENİDEN SAHAYA ÇIKTI: BAĞDAT'A CEVAP VERMENİN VAKTİ GELDİ!
Kısa süre önce IKBY Başkanlığından çekilen Mesut Barzani, Bağdat'ın bütçe tasarısında Kuzey Irak'ı yok sayması üzerine yeniden sahneye çıktı ve "Cevap vermenin vakti geldi!" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani, "Irak Meclisinin Kürtleri planlı bir şekilde yok sayıp bütçe yasa tasarısını onayladığını ve bu karara cevap vermenin vaktinin geldiğini" savundu.
MESAJ YAYINLADI
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden Barzani, IKBY'nin 1991 yılında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı başlattığı ayaklanmanın 27'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
"BAĞDAT'IN TUTUMU ANAYASAL İLKELERE AYKIRI"
Barzani mesajında, Irak Meclisinde dün Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda, oy çokluğuyla onaylanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı'na tepki göstererek, tasarının onaylanmasıyla ittifak, ortaklık, denge ve anayasal ilkelere aykırı bir tutum sergilendiğini öne sürdü.
IKBY halkının bilinçli bir şekilde gözardı edildiğini ileri süren Barzani, hem IKBY hem de dışarıda nasıl bir zihniyetle karşı karşıya kaldıklarının ortaya çıkacağını savundu.,
"ARTIK GEREKEN CEVABI VERMENİN VAKTİ GELDİ"
Barzani mesajında, "Artık IKBY'nin tüm taraflarla bir araya gelip Irak Meclisine gereken cevabı verme vaktinin geldiğini, bunun için de ilgili tarafların ortak ve uygun karar vermesi gerektiğini" kaydetti.
Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi dün Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.
ERBİL'İN PAYI DÜŞÜRÜLDÜ
"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.
Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.
Kaynak: haberinburada
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