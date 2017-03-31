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barzani'den bağımsızlık referandumu açıklaması

BARZANİ'DEN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU AÇIKLAMASI

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan açıklamada bağımsızlık referandumu düzenleneceği duyuruldu

Tarih : 31 Mart 2017, 12:41
Puan Ver : Barzani'den Bağımsızlık Referandumu Açıklaması(7/10)7


Erbil'e ziyaretlerinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyete teşekkür eden Barzani, "Dünyanın IKBY halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini" söyledi.



IKBY'ye yardımlarından dolayı uluslararası koalisyon güçlerine ve BM'ye teşekkür eden Barzani, Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun ortak hareket etmesi sonucu elde edilen büyük zaferlerden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.



 



kaynak:habertürk








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