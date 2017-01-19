Küçükten büyüğe, gençten yaşlıya herkesin zaman zaman baş ağrısı şikayeti olur.



Migren gibi kronik hastalığı olanlar için ise baş ağrısı hayatı kabusa çevirir.Oysa bazı detaylara dikkat etmeniz, baş ağrılarıyla baş etmenizde büyük fayda sağlar.



Düzenli yaşam, beslenme, uyku, aerobik egzersiz, masaj, yoga, kafein, omega-3, B2 vitamini ve magnezyum baş ağrılarına iyi gelir. Doğum kontrol hapları, kırmızı şarap, eski kaşar, işlenmiş şarküteri ve narenciye ürünleri ise migreni tetikler.



Nöroloji Bölümü Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; dönem dönem herkesin sorunu olabilen baş ağrılarının nedenlerini, tedavi yollarını ve korunma yollarını anlattı:



Baş ağrısı, baş ve boyun bölgesinde bulunan ağrıya duyarlı yapıların değişik nedenlerle irritasyonu sonucu hissedilen ağrıdır.



Ağrı; zonklayıcı, baskı şeklinde, sızlayıcı, patlayıcı, sıkıştırıcı, şimşek çakması gibi değişik tiplerde olabilir. Baş ağrısının bu özellikleri bize tanıda yardımcı olur.



BAŞ AĞRILARI İKİ ANA GRUBA AYRILIR



Primer baş ağrıları; migren, gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrıları... Sekonder baş ağrıları ise enfeksiyon, tümör, kanama, hipertansiyon, dev hücreli arterit, glokom gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır.



Primer baş ağrılarının nedeni kesin olarak bilinmiyor.



Migrenin damarlardaki genişlemeden kaynaklandığı düşünülse de ağrıyı başlatan neden net ortaya konulamıyor.



Sekonder baş ağrılarının ise hepsinde altta yatan bir neden bulunuyor. Kafada bulunan ağrıya duyarlı yapıları etkileyen her türlü neden (enfeksiyon, kanama ya da kitle gibi) sekonder ağrıları başlatabiliyor.







kaynak:sabah