Özcan Deniz, Aslı Enver'de Israr Ediyor
Aselsan'dan 50,4 Milyon Dolarlık Sözleşme
Messi'siz Barcelona Maç Kazanamıyor
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' Yanıtı
Bm'den Yunanistan Ve Ab'ye Sığınmacılar İçin Çağrı
Baş Dönmesi Deyip Geçmeyin!
Beşiktaş Saldırısı'nda 10 Şüpheliye Tutuklama Talebi
Erdoğan Şanlıurfa'da Konuştu
Yaz Kış Üşüyorsanız İşte Sebebi...
Fetö'den Tutuklananlar Ve Gözaltına Alınanlar
Emre Belözoğlu'ndan Flaş Fenerbahçe Sözleri
İzmir Şehitleri İçin Adliye Sarayı'nda Tören Düzenlendi
Aleyna Tilki 'utanıyorum' Dedi
Halep'liler Evlerine Dönüyor
Soğuk Hava Sebze Meyveyi Vurdu!
İzmir Adliyesi'ne Saldıran Hainlerin Kimlikleri Belli Oldu
Bakanlık Uyardı! Her Üç Kişiden Biri Grip
Bazanın İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu
Ağız Kokusu Karaciğer Hastalığının Habercisi Olabilir
2Tbyte Usb Flash Bellek Görücüye Çıktı

baş dönmesi deyip geçmeyin!

BAŞ DÖNMESİ DEYİP GEÇMEYİN!

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar, baş dönmesinin sürekli artarak devam etmesinin nedeninin beyin tümörü olabileceğini söyledi.

Tarih : 06 Ocak 2017, 16:21
Puan Ver : Baş Dönmesi Deyip Geçmeyin!(8/10)9


Baş dönmesinin genellikle denge sistemindeki bir bozulmadan ileri geldiğini belirten uzmanlar, baş dönmesi yani vertigonun bir hastalık olmadığını söyledi. Baş dönmesinin genellikle çeşitli hastalıkların bir belirtisi olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar, "Gerçek baş dönmesi kişinin kendi etrafında dönmesi veya çevrenin dönmesidir.



Sıklıkla hastaların ifade ettiği kendini kötü hissetme, sersemlik hissi, dengesizlik veya bulantı hissini tıbbi olarak gerçek bir baş dönmesi değildir. Baş dönmesinin başlıca sebepleri, kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi, vitamin B12 eksikliği, tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği, kansızlık ve iç kulakla ilgilidir. Baş dönmesi en sık iç kulakta denge organının hastalığı sebebiyle oluşur. Bunu denge sinirinin iltihabı ve meniere hastalığı takip eder.



Beyin hastalıkları arasında beyin damar hastalıkları, beyin sapındaki ve beyincikte iltihabi hastalıklar, multipl skleroz, tümörler, migren atakları ve epilepsi nöbetleri baş dönmesi yakınmasına sebep olabilir" dedi.



Baş dönmesinin ayrıntılı öyküsü, baş dönmesinin süresi, eşlik eden belirtilerin tespiti, sistemik ve nörolojik ayrıntılı muayene yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Uzar, "Hastanın arteryel tansiyonuna mutlaka bakılmalıdır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Baş  Dönmesi  Deyip  Geçmeyin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER