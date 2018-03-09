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Başakşehir, Alanya'da fena dağıldı! Tam 5 gol, 2 kırmızı kart

BAŞAKŞEHİR, ALANYA'DA FENA DAĞILDI! TAM 5 GOL, 2 KIRMIZI KART

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 yenildi. Ev sahibi ekipte Emre Akbaba, Başakşehir'de ise Epureanu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 90 dakika sonunda MedipoL Başakşehir'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Mesut Bakkal önderliğinde 2'de 2 yapan Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 88. dakikada Junior Fernandes, 66. dakikada Efecan Karaca, 81. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 90. dakikada Emre Akbaba kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN TEK GOLÜ BAJİC'TEN GELDİ

Medipol Başakşehir'in tek golünü 84. dakikada Riad Bajic kaydetti. Başakşehir'de karşılaşmanın 71. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla Alexandru Epureanu oyun dışında kaldı. Cezalı duruma düşen Epureanu gelecek haftaki Beşiktaş maçında forma giyemeycek. 90+1. dakikada sarı kart gören Emre Belözoğlu da cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu gelecek haftaki Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de puanını 27'ye yükseltirken, Medipol Başakşehir 50 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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