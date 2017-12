Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk'te Hakan Çelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübü satmayacaklarını ancak amaçlarının ortaklık olduğunu vurgulayan Gümüşdağ şöyle konuştu: "Avrupa'da ses getiriyoruz. Çin'le bir grupla görüştük. Satmak değil ortaklık. Ortaklığa açık olduğumuzu söyleyebilirim. Şirket evlilikleri değer katar, biz de istiyoruz. Bizim şu ana kadar Çinli grupla görüşmelerimiz oldu. Şangay'da Ocak'ta fuar var. 4 kulüpten biri biziz. Şangay'da işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha ilan edeceğiz. Çin'de futbola çok yatırım var. İlk olarak 1.5 yıl evvel teklif gelmişti. Erken dedik. Doğru bir ortaklık yapısı istiyoruz. Amacımız Başakşehir'in başarısını kalıcı kılmak. Yatırımcılara kendimizi anlatacağız. Her an her şey olabilir. Başakşehir 3.5 yaşında. Profesyonel ve kurumsal bir yapıyla yönetiliyor. Performans kriterleri olarak başarılı. Oyuncu transferleri konusunda ortaklık oluyor. 2020'ye kadar Başakşehir'i Avrupa'da tanınan 4 takımdan biri yapmayı hedefliyoruz. Bilinen ve çok konuşulan takım olmayı düşünüyoruz."

ROTASYON ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyon eleştirilerine cevap veren Gümüşdağ, "İki kulvarda koşuyoruz. 30 yaş üstü oyuncu sayımız 15. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yorucu tempo. Adebayor ve Emre'nin her maçta olmasını istiyorlar. 'Abdullah Avcı rotasyon yapıyor' diyorlar. Oynayan oyuncular Tunay Torun, Kerim Frei, Gökhan İnler. Bu oyuncular Avrupa'dan teklif alıyorlar. 2017 sezonunda Ludogorets ilk yenilgiyi bizden aldı. Diğer oyuncularımıza haksızlık oluyor. Oyuncularımızın hepsi yetenekli. UEFA Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. 4. yılımızda bir kulübüz" açıklamasını yaptı.

"Avcı'ya A Milli Takım'dan teklif gelirse yaklaşımınız ne olur?" sorusuna Gümüşdağ şöyle yanıt verdi: "Böyle bir teklif olursa değerlendiririz. Başakşehir'le sözleşmesi var. Günü geldiğinde değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda Lucescu'nun Milli Takım'la sözleşmesi var. Lucescu'nun CV'sine baktığınız zaman önemli teknik direktör. Benim tarzıma uygun olmazdı. Daha genç, başarıya aç isimlerle çalışmak gerek. Bu benim tercihim. Lucescu tartışılacak bir isim değil ama ben böyle bakıyorum" yanıtını verdi.

"VİDEO HAKEMLİĞİ SAVUNUYORUM"

Video hakemliği savunduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Video hakemliğini futbola katkı sağlayacağını düşündüğüm için savunuyorum. Bu kadar hakemin ve dedikodunun konuşulduğu ortamda kimse mutlu değil. Futbola adil bir yönetim getirecek sistemi neden istemeyelim?" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada