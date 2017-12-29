3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası şirketlerin ortaklıklarını örnek gösteren Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"SATMAYACAĞIZ, ORTAK OLACAĞIZ"

"Başakşehir Futbol Kulübünü satmak gibi bir düşüncemiz yok. Uluslararası şirketler nasıl ortaklık, evlilik yapıyorsa biz de böyle bir yapı bulursak bu ortaklığa açık olduğumuzu söylüyoruz. Kulübümüzün ekonomisini daha da büyütmek için böyle bir şey olabilir. Inter, Milan, Aston Villa gibi örnekler var. Çok kulüp var böyle. Türkiye'de bir model oluruz, bunun öncülüğünü yaparız düşüncemiz var. Mart ayında Çin'de Şanghay'da bir sunumumuz olacak. Başakşehir'in daha da büyümesi için neden olmasın? Tamamının satılması söz konusu değil."

"EN KÖTÜ MAÇIMIZI 3-4 BİN KİŞİYE OYNUYORUZ"

Başakşehir'in 500 bin nüfusa ulaşan bir ilçe olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Burası kent nüfusuna sahip. En kötü maçımızı 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Büyük maçlarda stadımız doldu. Başakşehir'in kendi taraftar grubu oluştu. Başakşehir'i daha önemli vizyonlara yürütmek için projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK TAMAMEN ŞİRKETLEŞMELİYİZ"

Göksel Gümüşdağ, kulüplerin derneklikten çıkarak şirketleşmesi gerektiğini savundu.

Şirketleşmenin önemine vurgu yapan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüplerdeki yapılar dernekler üzerine. Çok farklı sıkıntılar oluşuyor burada. Stadı kiraladık, 'AŞ olamaz, stadı kiralamak için dernek olmalısın.' diyorlar. Tamamen artık şirketleşmeye gitmeliyiz. Şirketleşmede, borçlandırmadan sorumlu oluyorsunuz. Dernekte böyle bir şey yok. Kulüpler Yasası çıkmalı. Geçmişte de Bakanımıza söyledik ama yetişmedi. Yeni bir revizyona ihtiyaç var. Şirketleşmenin önünü açmamız lazım. Dernekler statüsünde yönetildiğinde, 100 milyonlarca lira borca tabi olup kaybolan kulüpler var, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi. Kötü bir sistem var."

Kaynak: haberinburada