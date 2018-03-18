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Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi çalınan müzik herkesi isyan ettirdi

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ÇALINAN MÜZİK HERKESİ İSYAN ETTİRDİ

Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi Fatih Terim Stadında çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi, gazeteciler kurumlarına canlı bağlantı yapamadı.

Tarih : 18 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Başakşehir - Beşiktaş Maçı Öncesi Çalınan Müzik Herkesi İsyan Ettirdi(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı kouk ederken karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi.

MAÇ ÖNÜ BAĞLANTILARI YAPILAMADI

Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi. Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaşlı taraftarlar şu ana kadar küfürlü tezahüratta bulunmadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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