Erdoğan Ailesinin Acı Günü!
Başakşehir - Beşiktaş Maçı Öncesi Çalınan Müzik Herkesi İsyan Ettirdi
Çanakkale Zaferi Koreografisi Büyük Beğeni Topladı
Şenol Güneş Daha 7. Dakikada Sinir Küpüne Döndü
Hakan'ın Boş Geçmediği Maçta Milan Kazandı
Başakşehir - Beşiktaş Maçında Sürpriz Konuk
Fenerbahçe Maçı Öncesi Kaleci Krizi Çıktı
Ankara'da Silahlı Çatışma! Lobide Başladı, Sokağa Taştı: 5 Yaralı
Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü
Pkk'ya Bir Darbe Daha! 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Maç Başladı! Canlı Anlatım
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
Mısırlı Yıldız Kelime-İ Şehadet Getirtti, İslam'a Geçtiler
Afrin Hükümet Konağının İçinden İlk Görüntüler Geldi
Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!
Taraftara Kızan Futbolcu, Sahayı Terk Etmeye Çalıştı
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Trump İran'la Yapılan Anlaşmadan Çekiliyor

Başakşehir - Beşiktaş maçında sürpriz konuk

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA SÜRPRİZ KONUK

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden izledi.

Tarih : 18 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Başakşehir - Beşiktaş Maçında Sürpriz Konuk(10/10)6

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti.

16. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman'la birlikte izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  -  Beşiktaş  Maçında  Sürpriz  Konuk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER