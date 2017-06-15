Süper Lig'de geçen sezonki performansıyla büyük çıkış yapan ve Premier Lig'in iki devinin radarında bulunan Başakşehir'in 'altın çocuğu' Cengiz Ünder için İstanbul temsilcisi ile görüşmelere başlayan takım açıklandı.



Başakşehir'de asbaşkan görevinde bulunan Mustafa Saral, "Manchester United ve Tottenham'ın yakın ilgisi var. Birkaç kulüp Cengiz'i izliyor. Lille bizle direkt olarak görüştü. Adı geçen kulüplerin bazılarıyla görüşmeler yaptık."



"Hep aynı cevabı veriyoruz. Böyle ilgi görmek onur verici ama bize göre Cengiz'in burada bir sezon daha kalıp sonra ayrılmasının onun için daha iyi olacağını düşünüyoruz."







kaynak:sabah