BAŞAKŞEHİR MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
STSL Turgay Şeren Sezonu 27. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
STSL Turgay Şeren Sezonu 27. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapacak... Mücadelenin 4. hakemi ise Abdülkadir Bitigen...
kaynak:galatasaray
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