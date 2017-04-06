STSL Turgay Şeren Sezonu 27. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.



STSL Turgay Şeren Sezonu 27. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapacak... Mücadelenin 4. hakemi ise Abdülkadir Bitigen...







kaynak:galatasaray