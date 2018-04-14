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Başakşehir maçı öncesi doping geldi

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ DOPİNG GELDİ

Galatasaray yönetimi, Başakşehir maçının kazanılması halinde futbolculara kişi başı 20 bin euro prim dağıtılmasına karar verdi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Başakşehir Maçı Öncesi Doping Geldi(5/10)1

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, Başakşehir'i devirip yeniden koltuğu devralmayı planlıyor.

Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan futbolcuları ekstra motive etmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi kesenin ağzını açtı.

20 BİN EURO PRİM DAĞITILACAK

Başakşehir maçında galibiyet halinde kişi başı 20 bin Euro prim dağıtılması kararı alındı.

Yönetim, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da aynı prim miktarını belirlemiş ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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