BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ DOPİNG GELDİ
Galatasaray yönetimi, Başakşehir maçının kazanılması halinde futbolculara kişi başı 20 bin euro prim dağıtılmasına karar verdi.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, Başakşehir'i devirip yeniden koltuğu devralmayı planlıyor.
Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan futbolcuları ekstra motive etmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi kesenin ağzını açtı.
20 BİN EURO PRİM DAĞITILACAK
Başakşehir maçında galibiyet halinde kişi başı 20 bin Euro prim dağıtılması kararı alındı.
Yönetim, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da aynı prim miktarını belirlemiş ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar