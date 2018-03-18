BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI NEGREDO HASTANEYE KALDIRILDI
Başakşehir-Beşiktaş maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan Alvaro Negredo hastaneye kaldırıldı.
Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
ELMACIK KEMİĞİNE DARBE ALDI
Konuyla ilgili olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: " M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmüştür."
Kaynak: haberinburada
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