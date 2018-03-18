Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

ELMACIK KEMİĞİNE DARBE ALDI

Konuyla ilgili olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: " M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmüştür."

Kaynak: haberinburada