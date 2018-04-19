Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza
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Başakşehir Maçı Sonrası PFDK'dan Galatasaray'a Ceza

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI PFDK'DAN GALATASARAY'A CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bazı tribünlere bloke ve para cezası verdi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 65 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının eylemleri sebebiyle Galatasaray'a toplamda 65 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının da bloke edildiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'E DE CEZA ÇIKTI

PFDK'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'a 15 biner, Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ile Gençlerbirliği Antrenörü Önder Engin'e de birer maç men ve 13 biner lira para cezası verdiği aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Belaruslu futbolcusu Anton Putsila'ya 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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