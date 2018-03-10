Alanyaspor - Başakşehir maçı hakemi Cüneyt Çakır, Clichy'ye kart göstermeyince Beşiktaşlılar sosyal medyada isyan etti.

Süper Ligde Alanyaspor - Başakşehir maçının 23. dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın, Clichy'nin Welinton'a yaptığı faulün ardından kart göstermemesine sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar kart sınırında olan yıldız futbolcunun bu pozisyonda sarı kart görmesi gerektiğini savundu.

ARDA İLE ADEBAYOR OYNAMAMIŞTI

Süper Lig 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Başakşehir'de, Alanyaspor maçında Arda Turan ve Adebayor sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti.

Kaynak: haberinburada