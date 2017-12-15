Başakşehir, Maraş'a Şans Tanımadı
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Başakşehir, Maraş'a şans tanımadı

BAŞAKŞEHİR, MARAŞ'A ŞANS TANIMADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig temsilcisi Kipaş Kahramanmaraşpor'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 04:10
Puan Ver : Başakşehir, Maraş'a Şans Tanımadı(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Kipaş Kahramanmaraşpor'u konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, son 16 turuna yükseldi.

18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Aytürk Halil Hocaoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, top ceza sahasında Alparslan Erdem'den sekti. Penaltı noktası üzerinde boşta kalan topa İbrahim Koca vurdu, kaleci Mert'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

MAÇIN TEK GOLÜ MEHMET BATTAL'DAN

52. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Manuel da Costa'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Mehmet Batdal, kaleci Özkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  Maraş  A  Şans  Tanımadı    haber

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