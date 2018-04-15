Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BASKI OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Baskı olacağını biliyorduk. Baskı derken, her türlü baskı. Çok fazla içini açmak istemiyorum. Atanın kazanacağı bir maç gibi gidiyordu. Mariano harika bir vuruş yaptı. Sonrasında topa biraz daha fazla sahip olmaya başladık. Son dakikadaki gol elleymiş, öyle söylüyor, söylenecek bir şey yok. Bu işin içerisinde bunlar var. İlk üç takım arasındaki averajda, hem Beşiktaş'tan hem de Galatasaray'dan daha iyiyiz. Maç kaybettik, final kaybettik. Kazansak da kaybetsek de saygıyı kaybetmeyeceğiz." dedi.

"EMRE VE ARDA'YI ÇIKARDIM ÇÜNKÜ ORTAM GERİLDİ"

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı ikinci yarı oyundan çıkarmasıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Emre ve Arda'yı çıkardım çünkü ortam gerildi ve ikisi de cebinde sarı kartla oynuyordu. Emre ve Arda'ya basıldı, Emre kart gördü ama Halil Umut Meler'e bir şey demiyorum. Arda soyunma odasına giderken bir ricadan dolayı sarı kart gördü. Halil Umut Meler'i eleştirmiyorum, onun yüzünden kaybetmedik. Ancak baskı altında hatalar yaptı.Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Sadece bir maç kaybettik. Saygıyı kaybetmemek lazım." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada