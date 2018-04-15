Soyunma Odası Karıştı! Hasan Şaş Ve Arda Turan Birbirine Girdi
Rıdvan Dilmen'den Hakem Eleştirisi
Mucize Kurtuluş! Bariyere Saplanan Bu Otomobilden Sağ Çıktı
Bir Kıvılcım Yetti, Sakarya Semalarını Siyah Bulutlar Sardı
Umre Diye Balıklıgöl'e Götürmüşlerdi! O Firma Hakkında Karar Verildi
Chp'li Vekilin Kızının Düğünü Ak Parti Ve Chp'yi Bir Araya Getirdi
Temizlik İşçisi Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Bakın Ne Yaptı
Sakince Kaldırımda Yürüyorlardı! Başlarına Mermi Gibi Beton Yağdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esad'ın Saldırısı Türkiye Ve Rusya'nın Arasını Açtı
Ak Parti'li Vekilden Bomba İddia: Atatürk Ve Fatih'in Ölümü Şüpheli
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Baskı Olacağını Biliyorduk
Fatih Terim: Oyuncularım Lider Takım Gibi Oynadılar
Balıkçıların Oltasına Küçük Kız Çocuğu Cesedi Takıldı
Emre Belözoğlu'ndan Olay Hareket! Tribünler Çıldırdı
Premier Lig'de Şampiyon Machester City!
İran'da Dövize Bir Yasak Daha!
İnanlar İnşaat İflasını Açıkladı
Aslan, Başakşehir'den Liderliği Geri Aldı
Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
Atletico Madrid 3 Attı, Şampiyonlar Ligini Garantiledi

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Baskı olacağını Biliyorduk

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ ABDULLAH AVCI: BASKI OLACAĞINI BİLİYORDUK

Medİpol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası, "Baskı olacağını biliyorduk. Baskı derken, her türlü baskı." dedi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Baskı Olacağını Biliyorduk(9/10)5

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BASKI OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Baskı olacağını biliyorduk. Baskı derken, her türlü baskı. Çok fazla içini açmak istemiyorum. Atanın kazanacağı bir maç gibi gidiyordu. Mariano harika bir vuruş yaptı. Sonrasında topa biraz daha fazla sahip olmaya başladık. Son dakikadaki gol elleymiş, öyle söylüyor, söylenecek bir şey yok. Bu işin içerisinde bunlar var. İlk üç takım arasındaki averajda, hem Beşiktaş'tan hem de Galatasaray'dan daha iyiyiz. Maç kaybettik, final kaybettik. Kazansak da kaybetsek de saygıyı kaybetmeyeceğiz." dedi.

"EMRE VE ARDA'YI ÇIKARDIM ÇÜNKÜ ORTAM GERİLDİ"

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı ikinci yarı oyundan çıkarmasıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Emre ve Arda'yı çıkardım çünkü ortam gerildi ve ikisi de cebinde sarı kartla oynuyordu. Emre ve Arda'ya basıldı, Emre kart gördü ama Halil Umut Meler'e bir şey demiyorum. Arda soyunma odasına giderken bir ricadan dolayı sarı kart gördü. Halil Umut Meler'i eleştirmiyorum, onun yüzünden kaybetmedik. Ancak baskı altında hatalar yaptı.Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Sadece bir maç kaybettik. Saygıyı kaybetmemek lazım." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  Teknik  Direktörü  Abdullah  Avcı  Baskı  Olacağını  Biliyorduk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER