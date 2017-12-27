Dick Advocaat: Oyuncular Kadar Maaş Alıyorum
Trabzospor Tur Şansını Zora Soktu
Abdullah Avcı: Mağlup Duruma Düşmek Bize Yakışmadı
Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez
Vida Beşiktaş İçin Dinamo Kiev'in Çılgın Teklifini Reddetti
Yeni Malatyaspor Başkanı Ayrılık Kararını Açıkladı
Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi
Zarrab'ın, Bodrum'daki Milyonlarca Euroluk Yatlarına El Konuldu
Erdoğan'ın İstediği Adaya Yapılacak İlk Proje Belli Oldu
Türk Sporcudan Dünyayı Sallayan Rekor!
Galatasaray'da Muhalif Kanat Resmen Çöktü
Egzoz Gazı Emisyon Pulu Ve Ruhsatları 1 Ocak'ta Kaldırılıyor
Malaga, Cenk Gönen'i Göderiyor!
Servetlerine Servet Kattılar! 1 Yılda 1 Trilyon Dolar Daha Kazandılar
İma Grup, Bae İle Anlaştı! Türkiye'ye 5 Milyar Dolarlık Fon Gelecek
Fatih Terim'in Gelişi Şampiyonluk Oranlarını Alt Üst Etti
Tudor İlk Kez Konuştu: Terim Posterlerini Görünce Şaşkına Döndüm
Fatih Terim'den Kaan Ayhan'a: Sözleşme Yenileme, Seni Alayım
İstanbul'un Bütçesi 18 Bakanlığı Geride Bıraktı
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti

Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi

BAŞAKŞEHİR, TÜRKİYE KUPASINDA GİRESUNSPOR'A 3-1 YENİLDİ

Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kupada sürpriz yaptı. Lacivert turunculular, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

DIALIBA PERDEYİ AÇTI, SON GOLÜ MEVLÜT ATTI

14. dakikada Dialiba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Giresunspor, 65'te Maurice Dale ile farkı ikiye çıkardı. 72'de bir de penaltı kazanan Karadeniz ekibi, Korkishko'yla 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in tek sayısı ise 75'te Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu maçın rövanşı 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  Türkiye  Kupasında  Giresunspor  A  3-1  Yenildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER