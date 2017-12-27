BAŞAKŞEHİR, TÜRKİYE KUPASINDA GİRESUNSPOR'A 3-1 YENİLDİ
Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kupada sürpriz yaptı. Lacivert turunculular, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.
DIALIBA PERDEYİ AÇTI, SON GOLÜ MEVLÜT ATTI
14. dakikada Dialiba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Giresunspor, 65'te Maurice Dale ile farkı ikiye çıkardı. 72'de bir de penaltı kazanan Karadeniz ekibi, Korkishko'yla 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in tek sayısı ise 75'te Mevlüt Erdinç'ten geldi.
Bu maçın rövanşı 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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