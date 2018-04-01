Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u Elia ve Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir yenik duruma düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 56'YA ÇIKARDI

Ev sahibi Akhisarspor'un golünü 13. dakikada Serginho kaydetti. Medipol Başakşehir'in gollerini ise 46. dakikada Elia ve 75. dakikada Edin Visca attı. Akhisarspor'da 83. dakikada Miguel Lopes kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir ligdeki puanını 56'ya çıkarırken, Akhisarspor 34 puanda kaldı.

Akhisarspor, ligde gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise bir sonraki hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

AKHİSARSPOR SERGINHO İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya iki ekip de kontrollü başladı. Mücadelenin 13. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor, hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Bilal Kısa'nın ceza sahasına havalandırdığı topu Serginho yaptığı şık kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu golle Akhisarspor, Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

Başakşehir, 23. dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Emre'nin şutunda Lukac topu çeldi. Boşta sola açılan topu Elia kaleye göndermek istedi ancak Lukac topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA BERABERLİK GELDİ

Konuk ekip 2. yarıya etkili başladı. Sağ kanattan Uğur'un ortasına arka direkte Elia dokundu ve top ağlara gitti. Başakşehir 46. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.

VISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Medipol Başakşehir, galibiyet için yüklenmeye başladı. 75. dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Alpaslan ceza sahasına girdi. Yerden altıpasa gönderilen topu Visca yaptığı vuruşta ağlara gönderdi ve Başakşehir 2-1 öne geçti.

Akhisarspor'da 83. dakikada Miguel Lopes hakeme itirazlarından dolayı direk kırmızı kart gördü ve kalan süreyi ev sahibi ekip 10 kişi tamamladı. Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı ve Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: haberinburada