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Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık

BAŞAKŞEHİR'DEN CİMBOM'A GÖNDERME: TARAFTARLARINIZA KAPIMIZ AÇIK

Başakşehir, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafını paylaşarak, "Başakşahir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mesajıyla rakibine gönderme yaptı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık(5/10)1

İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.

"KAPIMIZ TÜM TARAFTARLARA AÇIK"

Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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