BAŞAKŞEHİR'DEN CİMBOM'A GÖNDERME: TARAFTARLARINIZA KAPIMIZ AÇIK
Başakşehir, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafını paylaşarak, "Başakşahir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mesajıyla rakibine gönderme yaptı.
İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.
"KAPIMIZ TÜM TARAFTARLARA AÇIK"
Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."
Kaynak: haberinburada
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