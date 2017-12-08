Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Başakşehir'e kazanmak yetmedi

BAŞAKŞEHİR'E KAZANMAK YETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Braga'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen, Ludogorets'in Hoffenheim'la 1-1 berabere kalmasıyla turnuvadan elendi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Başakşehir'e Kazanmak Yetmedi(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı kendi sahasında ağırladı.

PERDEYİ VISCA AÇTI

Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz 10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Visca, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

BRAGA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşamnın 2. yarısında dakikalar 55'i gösterdiğinde Raul Silva'nın attığı golle Braga skoru 1-1 yaptı. Jefferson Nascimento'nun ortası ile arka direkte buluşan Bruno Viana topu kafayla altıpas içerisinde bulunan Raul Silva'ya indirdi. Raul Silva'nın kafa vuruşunda top ağlarımızla buluştu.

EMRE PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

77'de Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçtik. Bruno Viana'nın Marcio Mossoro'ya ceza sahası içerisinde kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem John Beaton, Medipol Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Belözoğlu, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Matheus Magalhaes'in sağından ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Medipol Başakşehir'in galibiyeti ile sonuçlandı. Gruptan çıkması için Hoffeinheim'ın kazanmasını bekleyen Medipol Başakşehir, o karşılaşma 1-1 bitince Avrupa'ya veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  E  Kazanmak  Yetmedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER