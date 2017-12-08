UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı kendi sahasında ağırladı.

PERDEYİ VISCA AÇTI

Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz 10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Visca, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

BRAGA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşamnın 2. yarısında dakikalar 55'i gösterdiğinde Raul Silva'nın attığı golle Braga skoru 1-1 yaptı. Jefferson Nascimento'nun ortası ile arka direkte buluşan Bruno Viana topu kafayla altıpas içerisinde bulunan Raul Silva'ya indirdi. Raul Silva'nın kafa vuruşunda top ağlarımızla buluştu.

EMRE PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

77'de Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçtik. Bruno Viana'nın Marcio Mossoro'ya ceza sahası içerisinde kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem John Beaton, Medipol Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Belözoğlu, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Matheus Magalhaes'in sağından ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Medipol Başakşehir'in galibiyeti ile sonuçlandı. Gruptan çıkması için Hoffeinheim'ın kazanmasını bekleyen Medipol Başakşehir, o karşılaşma 1-1 bitince Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: haberinburada