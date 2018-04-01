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Başakşehir'in attığı gol ortalığı karıştırdı

BAŞAKŞEHİR'İN ATTIĞI GOL ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Medipol Başakşehir'in Teleset Mobilya Akhisarspor'a attığı golde hakem, topun dışarı çıktığını görmeyip oyunu devam ettirdi, pozisyon golle bitince futbolcular isyan etti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Başakşehir'in Attığı Gol Ortalığı Karıştırdı(8/10)4

Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken 75. dakikada Edin Visca'nın attığı gol tartışmalara sebep oldu.

ELIA TOPU ÇEVİRDİ, VISCA GOLÜ ATTI

Başakşehir'in geliştirdiği atakta top sağ kanattan dışarı çıktı ancak Elia topu tekrar sahaya çevirdi ve topu Alpaslan Erdem'e gönderdi. Alpaslan'ın pasında Visca topu ağlara yolladı.

FUTBOLCULAR HAKEME KOŞTU

Bu pozisyonun ardından Akhisarsporlu futbolcular yardımcı hakeme dönerek topun çıktığını belirtti ancak hakem orta noktayı göstererek golü geçerli saydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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