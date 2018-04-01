BAŞAKŞEHİR'İN ATTIĞI GOL ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Medipol Başakşehir'in Teleset Mobilya Akhisarspor'a attığı golde hakem, topun dışarı çıktığını görmeyip oyunu devam ettirdi, pozisyon golle bitince futbolcular isyan etti.
Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken 75. dakikada Edin Visca'nın attığı gol tartışmalara sebep oldu.
ELIA TOPU ÇEVİRDİ, VISCA GOLÜ ATTI
Başakşehir'in geliştirdiği atakta top sağ kanattan dışarı çıktı ancak Elia topu tekrar sahaya çevirdi ve topu Alpaslan Erdem'e gönderdi. Alpaslan'ın pasında Visca topu ağlara yolladı.
FUTBOLCULAR HAKEME KOŞTU
Bu pozisyonun ardından Akhisarsporlu futbolcular yardımcı hakeme dönerek topun çıktığını belirtti ancak hakem orta noktayı göstererek golü geçerli saydı.
Kaynak: haberinburada
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