BAŞAKŞEHİR'İN DEVLER LİGİ'NDEKİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor.
İŞTE RAKİPLER
Sevilla - İspanya
Napoli - İtalya
Liverpool - İngiltere
CSKA Moskova - Rusya
Sporting Lizbon - Portekiz
Kaynak: haberinburada
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