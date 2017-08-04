Yılın İlk Yarısında Milyonerlere 10 Bin Kişi Eklendi
Vinçle Evi Çalınan Vatandaş Şokta: İnsanda Böyle Cesaret Olur Mu?
Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Negredo: Transfer İçin Ben De Birini Arayacağım
Profesörden Hükümete 'bayram Tatili' Çağrısı
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Sevilla Oldu
Papazın Dualarla Açtığı Evsiz Adam Heykeli, Halkı Birbirine Düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'a Takıldı: Kilo Vermen Lazım
Piknik Alanında Facia! İki Genç, Alkol Şişeleriyle 600 Metreden Şelaleye Atladı
Tüketici, Daha Fazla Ürün Çeşidini Ucuza Alacak
Levent Şahin, Lucescu'nun İsteğiyle Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İzledi
Katar'la Dev Anlaşma! Karşılıklı Seferler Başlıyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Fernando Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Maliyeti 9 Milyon Euro Olan Alanya Teleferiğinin Yapımı Tamamlandı
Yerli Turistler Akraba Evinde Konaklamayı Tercih Etti
Kimliksiz Adamın Cenazesi Hastanede Kaldı!
Kadıköy'de Can Pazarı! Ünlü Profesör Şans Eseri Kurtuldu Ama...
İsmail Kahraman Açıkladı: Yer Altı Meclis'i İnşa Edilecek
Ziynet Sali'nin Siyahi Sevgilisi, Evli Ve Çocuklu Çıktı
Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ SEVİLLA OLDU


Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Sevilla Oldu
Tarih : 04 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Sevilla Oldu(7/10)3

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük bir heyecan yaşıyor. Club Brugge'i eleyerek play-off turuna kalan Başakşehir'in rakibi Sevilla oldu. Başakşehir, Sevilla ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

EŞLEŞMELER:

Başakşehir - Sevilla

Napoli - Nice

Hoffenheim - Liverpool

Young Boys - CSKA Moskova

Karabağ - Kopenhag

Apoel - Slavia Prag

Rijeka - Olympiakos

Celtic - Astana

Hapoel Beer Sheva - Maribor

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE KADAR KAZANDIRACAK?

UEFA, 2015 ile 2018 arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere ne kadar para dağıtılacağını belirledi. Yeni belirlenen miktarlar eskisine göre daha ciddi boyutlara ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödenecek rakam 1 milyar 257 milyon Euro'ya yükseldi. Yeni düzenlemeyle, playoff'ta eleyen takıma 2, elenen takıma ise 3 milyon Euro ödenecek. Market havuzundan ödenen yüzde 45'ten 40'a düşürülse de, Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödül tutarı yüzde 60 oranında arttırıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında her galibiyet için 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin Euro ödeyecek. İkinci tura çıkan takımlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarı finalistlerlere ise 7 milyon Euro daha ödenecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kasasına 15, 2. olan takımın kasasına ise 10.5 milyon Euro girecek. Süper Kupayı kazanan takım 4 milyon Euro, diğer finalist ise 3 milyon Euro alacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım grup maçlarının hepsini kazandığı takdirde toplamda en az 52 milyon Euro kazanabilecek. UEFA bu paralara ek olarak, 482,9 milyon Euro'luk pazarlama payı daha dağıtacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  İn  Şampiyonlar  Ligi  Ndeki  Rakibi  Sevilla  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER