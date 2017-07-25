Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emmanuel Adebayor, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Devre arasında geldiği Başakşehir'den önce Beşiktaş'la anlaştıklarını sonrasında ise kontratı bozduklarını ifade eden Adebayor, Roma'ya satılan Cengiz Ünder hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Adebayor'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"BU SENE DAHA FARKLI ADEBAYOR GÖRECEKSİNİZ"

"Sezon başı kampı geçirmemiş futbolcu savaşa hazırlanmamış bir asker gibidir. Siz savaşa hazırlanmazsanız onun sonucu bellidir. Sezon başı kamp geçirmemiş futbolcu ne kadar iyi olursa olsun zorluklar yaşar. Bu sene çok daha farklı bir Adebayor göreceksiniz. Futbolcular sezon başı kamplarından nefret eder. Çünkü hocalar, futbolculara çok yüklenir. Antrenmanların sayısı ve dozu fazladır. Eğer Başakşehir, Clichy ve Elia gibi isimleri getiriyorsa bunun bir sebebi vardır. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz"

"CENGİZ ÜNDER DÜNYANIN EN İYİ SOL KANAT OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"

"Cengiz Ünder büyük bir oyuncu ve büyük bir yetenek. En önemli özelliklerinden birisi, takımda yaşça büyük oyuncuları dinlemesi. Cengiz söylediklerinizi asla kulak ardı etmiyor ve hep geliştirmeye çalışıyor. Hem çok büyük bir oyuncu hem de düzgün bir çocuk. Cengiz, sahip olduğu potansiyelle dünyanın en iyi sol kanat oyuncularından biri ve çok daha iyi olacaktır."

"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMAK ÜZEREYDİM"

Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelmiştim ama anlaşmayı bozmaya karar verdik. Sonra Başakşehir'e geldim. Doğru kararı vermişim."

Kaynak: haberinburada