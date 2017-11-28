BAŞAKŞEHİRLİ ADEBAYOR'UN GOLÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Başakşehirli Adebayor'un durumu 1-1'e getiren golünün ardından Kayseri'de saha karıştı. Kayserisporlu oyuncular ile teknik direktör Sumudica hakemin üzerine yürüdü.
Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Adebayor'un attığı golle durum 1-1'e geldi. Bu golün ardından ortalık bir anda karıştı. Kayserisporlu oyuncular Adebayor'un golüne 'elle oynama' itirazında bulundular ve uzun süre hakeme itiraz ettiler.
KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA ÇILDINA DÖNDÜ
Yedek kulübesinde ise Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica çılgına döndü ve kulübedeki oyuncularıyla birlikte 4. hakeme yoğun itirazda bulundu.
Bu itirazlar sonuç vermedi ve Başakşehir'in golü hakem tarafından verildi.
Adebayor maç sonunda pozisyonu değerlendirdi:Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica maç sonunda "Adebayor topun eline çarptığını bana söyledi" dedi. Bunun üzerine Togolu yıldız "Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Maç önünde, oğlunun beni sevdiğini ve maç sonunda formamı verip veremeyeceğimi sordu. Pozisyonu hatırlamıyorum ama gol goldür." açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar