Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Adebayor'un attığı golle durum 1-1'e geldi. Bu golün ardından ortalık bir anda karıştı. Kayserisporlu oyuncular Adebayor'un golüne 'elle oynama' itirazında bulundular ve uzun süre hakeme itiraz ettiler.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA ÇILDINA DÖNDÜ

Yedek kulübesinde ise Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica çılgına döndü ve kulübedeki oyuncularıyla birlikte 4. hakeme yoğun itirazda bulundu.

Bu itirazlar sonuç vermedi ve Başakşehir'in golü hakem tarafından verildi.

Adebayor maç sonunda pozisyonu değerlendirdi:Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica maç sonunda "Adebayor topun eline çarptığını bana söyledi" dedi. Bunun üzerine Togolu yıldız "Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Maç önünde, oğlunun beni sevdiğini ve maç sonunda formamı verip veremeyeceğimi sordu. Pozisyonu hatırlamıyorum ama gol goldür." açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada