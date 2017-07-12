BAŞAKŞEHİRLİ CENGİZ ÜNDER, 13 MİLYON EURO'YA ROMA'YA TRANSFER OLDU
İtalyan ekibi Roma, Cengiz'in transferi için Başakşehir'le 13 milyon Euro karşılığında anlaştı. 20 yaşındaki oyuncunun cuma günü Roma için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sky İtalia'nın haberine göre; Cengiz 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.
Başkent ekibinin ayrıca Defrel ve Nastasic transferlerini de perşembeden itibariyle açıklayabileceği iddia ediliyor.
SALİH UÇAN DA OYNAMIŞTI
Daha önce Salih Uçan, 2014-2016 yılları arasında Roma'da kiralık olarak forma giymişti.
Öte yandan İtalyan basınına konuşan Cengiz'in menajeri Ömer Uzun, "Roma'nın Cengiz Ünder'e ilgisinin olduğu doğru ancak şu anda bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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