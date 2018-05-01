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Başakşehirli Elia'ya İngiltere'den sürpriz talip

BAŞAKŞEHİRLİ ELİA'YA İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ TALİP

İngiltere'de Premier Lige dönüş hazırlığındaki Wolverhampton, Başakşehir'de forma giyen Eljero Elia'yı transfer listesine ekledi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Başakşehirli Elia'ya İngiltere'den Sürpriz Talip(6/10)2

Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluğa oynayan Eljero Elia, sürpriz bir taliple karşı karşıya.

Bu sezon Championship'te başarılı olan ve Premier Lig'e dönme hazırlığındaki Wolverhampton, transfer çalışmalarını Türkiye'den başlatıyor.

BONSERVİSE 1,5 MİLYON POUND AYIRDILAR

İngiliz kulübü, Başakşehir'de Elia'yı transfer etmek için resmen harekete geçti. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan haberde, Wolves'un 1.5 milyon poundu gözden çıkardığı belirtildi.

Daha önce Premier Lig'de Southampton'da oynayan Elia'nın da Ada'ya dönmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.

Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca ile de ilgileniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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