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Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi

BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARA 1 YIL SPOR MÜSABAKASI SEYRİNDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Gazeteciye saldıran Başakşehirli Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylarda, gazeteci Selman Kutlu'nun darp edilmesine ilişkin 4'ü futbolcu 8 kişiye 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

İFADELERİ ALINDI

Rize Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Mahmut Tekdemir ile daha sonra kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan'ın yanı sıra 4 kulüp çalışanının ifadeleri, bağlı bulundukları adreslerdeki savcılıklarca alındı.

1 YIL SPOR MÜSABAKASI SEYRİNDEN MEN

Deliller ve görüntüleri de inceleyen savcılık tarafından Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'ın yanı sıra kulüp çalışanları Koray Akyüz, Barboros Vehbi Güveli, İlker Yıldız ve Volkan Bostan'a, Kutlu'yu darp ettikleri iddiasıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Yasak, savcılıkça kişilere tebliğ edildi.

Gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından, konuk ekibin futbolcuları ile taraftarlar arasındaki tartışmayı görüntülemeye çalıştıkları sırada darp edilmişti. Müsabakadan sonra yaşanan olayların ardından Rize Devlet Hastanesinden darp raporu alan Kutlu, Tophane Polis Karakolunda verdiği ifadede, "Kasten yaralama ve hakaret" iddiası ile şikayette bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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