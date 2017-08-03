BAŞAKŞEHİRLİ TARAFTARLAR, MAÇA GELEN ERDOĞAN İÇİN BAŞKOMUTAN PANKARTI AÇTI
Başakşehirli taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için, üzerinde "Başkomutan" yazan büyük bir pankart açtı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir. evinde Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
ERDOĞAN MAÇA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasına çıkan Medipol Başakşehir'e destek vermek amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi. Taraftarların ilgisine karşılık veren Erdoğan, daha sonra protokol tribünündeki yerini alarak maçı izledi.
CUMHURBAŞKANI İÇİN DEV PANKART
Başakşehirli taraftarlar, destek vermek için maça gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için üzerinde "Başkomutan" yazılı devasa bir pankart açtı.
Kaynak: haberinburada
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