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Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı

BAŞAKŞEHİRLİ TARAFTARLAR, MAÇA GELEN ERDOĞAN İÇİN BAŞKOMUTAN PANKARTI AÇTI

Başakşehirli taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için, üzerinde "Başkomutan" yazan büyük bir pankart açtı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı(6/10)2

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir. evinde Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

ERDOĞAN MAÇA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasına çıkan Medipol Başakşehir'e destek vermek amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi. Taraftarların ilgisine karşılık veren Erdoğan, daha sonra protokol tribünündeki yerini alarak maçı izledi.

CUMHURBAŞKANI İÇİN DEV PANKART

Başakşehirli taraftarlar, destek vermek için maça gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için üzerinde "Başkomutan" yazılı devasa bir pankart açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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