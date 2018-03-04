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Başarılı oyuncu, ucuz kayak takımları yüzünden ayağını kırdı

BAŞARILI OYUNCU, UCUZ KAYAK TAKIMLARI YÜZÜNDEN AYAĞINI KIRDI

Doctor Who dizisinin başarılı oyuncusu Sarah Parish, ucuz plastik kayak takımları ile snowboard yaparken ayağını kırdı.

Tarih : 04 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Başarılı Oyuncu, Ucuz Kayak Takımları Yüzünden Ayağını Kırdı(5/10)1

Doctor Who dizinin başarılı oyuncusu İngiliz aktris Sarah Parish, ucuz plastik kayak takımı ile snowboard yaparken ayağını kırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Manchester'deki hastane yatağında çektiği fotoğrafı instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

AĞRI HİSSETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Sarah, olay anında kendisine verilen ağrı kesicinin ağrılarını dindirdiğini ama hala kırık olan bölgede acı hissettiğini yazdı.

UCUZ ÜRÜN KULLANMAYIN

Sarah, ayrıca takipçilerine karda kayarken ucuz kayak takımı kullanmamalarını tavsiye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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