BAŞARILI OYUNCU, UCUZ KAYAK TAKIMLARI YÜZÜNDEN AYAĞINI KIRDI
Doctor Who dizisinin başarılı oyuncusu Sarah Parish, ucuz plastik kayak takımları ile snowboard yaparken ayağını kırdı.
Doctor Who dizinin başarılı oyuncusu İngiliz aktris Sarah Parish, ucuz plastik kayak takımı ile snowboard yaparken ayağını kırdı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Manchester'deki hastane yatağında çektiği fotoğrafı instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
AĞRI HİSSETTİĞİNİ BİLDİRDİ
Sarah, olay anında kendisine verilen ağrı kesicinin ağrılarını dindirdiğini ama hala kırık olan bölgede acı hissettiğini yazdı.
UCUZ ÜRÜN KULLANMAYIN
Sarah, ayrıca takipçilerine karda kayarken ucuz kayak takımı kullanmamalarını tavsiye etti.
Kaynak: haberinburada
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