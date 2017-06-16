BAŞBAKAN 57 MİLYON LİRALIK PROJELERİN AÇILIŞINI YAPACAK!
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenecek törende, bedeli 57 milyon lirayı bulan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma 1. etap, Dicle Vadisi Projesi 1. etap ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışı yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörden zarar gören bölgelerin yeniden imar ve ihyası kapsamında Diyarbakır'da bugün bir dizi projenin açılışı gerçekleştirilecek.
Bakanlık koordinesinde devam eden çalışmalarda tarihi dokuya zarar veren sağlıksız yapılaşma ortadan kaldırılırken, terör saldırılarında hasar gören tarihi eserler aslına uygun şekilde onarılıyor.
Bakanlar Kurulunca 25 Mart 2016'da alınan acele kamulaştırma kararının ardından önce zarar tespiti yapıldı, ardından yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Vatandaşlara eşya ve kira yardımı ve kamulaştırma için 129 milyon lira yardım ve ödeme yapıldı. Ayrıca hak sahipleri için yaptırılan 7 bin 837 konutun inşaatı sürüyor.
kaynak:milliyet
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