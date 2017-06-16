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Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
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başbakan 57 milyon liralık projelerin açılışını yapacak!

BAŞBAKAN 57 MİLYON LİRALIK PROJELERİN AÇILIŞINI YAPACAK!

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenecek törende, bedeli 57 milyon lirayı bulan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma 1. etap, Dicle Vadisi Projesi 1. etap ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışı yapılacak.

Tarih : 16 Haziran 2017, 15:54
Puan Ver : Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!(8/10)7


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörden zarar  gören bölgelerin yeniden imar ve ihyası kapsamında Diyarbakır'da bugün bir dizi  projenin açılışı gerçekleştirilecek.



Bakanlık koordinesinde devam eden çalışmalarda tarihi dokuya zarar  veren sağlıksız yapılaşma ortadan kaldırılırken, terör saldırılarında hasar gören  tarihi eserler aslına uygun şekilde onarılıyor.



Bakanlar Kurulunca 25 Mart 2016'da alınan acele kamulaştırma kararının  ardından önce zarar tespiti yapıldı, ardından yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri  gerçekleştirildi. Vatandaşlara eşya ve kira yardımı ve kamulaştırma için 129  milyon lira yardım ve ödeme yapıldı. Ayrıca hak sahipleri için yaptırılan 7 bin  837 konutun inşaatı sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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