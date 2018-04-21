AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi sistemizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz." dedi.

SAMANYOLUNU SÖYLEDİ

Binali Yıldırım'ın konuşmasına AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen Samanyolu şarkısını herkesin bildiği adıyla "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" parçasını seslendirdiği anlar damga vurdu.

"GENÇLERİMİZE SELAM YOLLUYORUM"

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz destanının merkezi Ankara'nın yiğit insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi alnından öpüyorum, muhabbetle selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar sevgili gençler, AK kadrolarda görev yapan emek verem tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını bu uğurda kaybeden yol arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Gücümüze güç katan tüm gençlerimize, tüm yol arkadaşlarımıza selam yolluyorum." dedi.

"ANKARA'YI DÜNYANIN SAYILI GÜZEL BAŞ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ YAPTIK"

Sözlerine devam eden Başbakan Yıldırım, "Gençler size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Bugün bir başka güzel baş şehrimiz var. Ankara'yı dünyanın sayılı güzel baş şehirlerinden biri yaptık." ifadelerini kullandı.

"SEÇİME GİDİYORUZ GENÇLER"

Seçim hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan, "Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Meclis'te onaylanıp kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteği ile yüzümüzün akı ile çıktık inşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, alın teri var. Bu hareket enerjisini sizlerden, gençlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Siz 'evet' diyorsanız, 'tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Ben de sizin kadar aynı heyecanı yaşıyorum." dedi.

"YENİKAPI RUHUYLA 24 HAZİRAN'A YÜRÜYORUZ"

Başbakan Cumhur ittifakı ile ilgili "AK Parti'de vefa lideriyle beraber sonuna kadar devam etmektir. AK Parti'de vefa millete hizmetkar olmaktır. Milletin emanetine sahip çıktık, darbecilere geçit vermedik. Hainler kaybetti, Türkiye kazandı. Güçlü meclis güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz. Yenikapı ruhuyla beraber Cumhur ittifakını MHP ile gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur ittifakı demek tek bayrak, tek vatan, tek millet demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada