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Başbakan, Bahçeli ile görüşüp tebrik etti

BAŞBAKAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜP TEBRİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu" dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Başbakan, Bahçeli İle Görüşüp Tebrik Etti(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." dedi.

"TEBRİK ZİYARETİ"

Başbakan Yıldırım, Devlet Bahçeli ile Meclisteki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok." ifadesini kullandı.

"GÜNCEL BİLGİLERİ KENDİLERİYLE PAYLAŞTIK"

"Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı?" sorusuna, Yıldırım, "Hayır, bu yetmez mi?" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AK Parti Grup Başkanvekilleri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makam odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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