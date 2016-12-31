Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

başbakan binali yıldırım 4 projeyi onayladı

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM 4 PROJEYİ ONAYLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı

Tarih : 31 Aralık 2016, 09:35
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım 4 Projeyi Onayladı(5/10)7


Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı","Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" Projeleri 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın talimatıyla 4 proje, 2016 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi.



Buna göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" projeleri Başbakan Yıldırım'ın onayı ile 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  4  Projeyi  Onayladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER