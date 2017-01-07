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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM BAĞDAT'TA


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM BAĞDAT'TA
Tarih : 07 Ocak 2017, 11:05
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ta(8/10)8


Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Yıldırım ile birlikte Bağdat'a giden ekipte Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de bulundu.



Yıldırım, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburiyle resmi temaslarda bulunacak.



Görüşmelerde DEAŞ'a karşı mücadele, Musul operasyonu ve PKK'nın Sincar'daki varlığının masaya yatırılması bekleniyor.



Yıldırım'ın Bağdat'ın ardından IKBY'ye geçerek Erbil'de Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor.


 


 


kaynak:habertürk





Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Bağdat  Ta    haber

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