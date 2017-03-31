BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR
Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşayan herkes, anayasaya, yasalara uyacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşayan herkes, anayasaya, yasalara uyacak. Uymayan, yasaları çiğneyen hiç ama hiç ağlamasın, bedeli neyse ödeyecek. Hiç kimse demesin ki 'Benim arkamda Avrupa var.' Avrupa olmazsa feriştahı olsun, hesabını soracağız. Bizim arkamızda 80 milyon vatan evladı, büyük bir millet var” dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Bu darbeyi tasarlayan, bu talimatları veren, asker içindeki teröristleri harekete geçiren bizatihi Pensilvanya'da oturan Feto'dur. Bunları bütün belgeleriyle, delilleriyle tespit ettik, Amerika'ya Adalet Bakanlığına gönderdik. Hiçbir tereddüdümüz yok. Ancak ne yazık ki Feto'nun iadesi konusunda Amerika hala ipe un seriyor." dedi.
kaynak:sabah
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