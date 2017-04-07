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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR
Tarih : 07 Nisan 2017, 15:06
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor(7/10)7


* Biz bu oyuna düşmeyiz. Türk ve Kürt etle tırnak gibidir. Türkle Kürdün kardeşliği bu coğrafyada bize büyük zaferler kazandırdı. Bunu bilenler aramızda nifak sokmaya çalışıyor. Terörü kullanıyorlar.



* Hepimiz bu bayrağın altında güvendeyiz. Bu bayrağın altında bağımsız şekilde yaşıyoruz. Alçak PKK, Şırnak'ı yakıp yıkıyor. Bölge gelişmesin diye elinden geleni yapıyor. Şantiyeleri yakıp, çalışanları kaçırıyor. Bunlar Kürtlerin düşmanı!



* Biz öyle bir Türkiye istiyoruz ki hiç kimse inancından, mezhebinden, konuştuğu ana dilinden, kültüründen dolayı dışlanmasın, horlanmasın. Kürtler, Araplar, Zazalar; kimliğinizle gurur duyun, iftihar edin. O sizin iftihar vesikanızdır. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Aynı zamanda ay yıldızlı al bayrağımızla da gurur duyacağız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletimizle de gurur duyacağız. Çünkü hepimiz o bayrağın altında güvendeyiz



* Bakın sevgili kardeşlerim, sizin çocukalrınız acı çekti, dağa götürdüler. Bu alçakların memleket sevdası diye bir şey yok. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Tek sorun, Kürtlerin PKK sorunu var. Bu sorunun da sonuna geldik. Bunların Kandil'ini söndüreceğiz. Oyu sizden aldılar, sizin dediğinizi değil, Kandil'in dediğini yaptılar. Alçaklar bunlar.



* Yaptıklarının hesabını verecekler. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Sokak ve caddeleri savaş meydanına çeviremeyecekler artık. PKK bitecek ve Türkiye rahat nefes alacak. Şırnak her şeyin en iyisine layık.



 



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Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Konuşuyor    haber

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