

Partisinin grup toplantısında Rakka operasyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Rakka ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir" dedi.







Grup toplantısı sonrası gazetecilerin Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesiyle ilgili sorusuna da yanıtlayan Yıldırım,"Nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar" ifadesini kullandı.



Başbakan ve Ak Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu."Terör saldırısına uğrayan her ülkenin yanındayız" Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:Daha önce defalarca ifade ettik, terörün dini, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir. Hep birlikte teröre karşı ortak bir mücadele başarı için vazgeçilmezdir. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar teröre uygun zemin hazırlıyor.







kaynak:milliyet