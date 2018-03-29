2017 büyüme oranını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Yüzde 7,4'lük rakamın dünyadaki en yüksek büyüme oranı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sürpriz değil, büyüme devam edecek." dedi.

Bosna Hersek'e giden Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlen ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, " Türkiye 2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdi. Bu oran dünyada en yüksek büyüme oranındır" ifadesini kullandı.

Başbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yılın ortalarında Bosne Hersek'e bir ziyareti olacak. Başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, yaklaşık 10 anlaşma imzalanması bekleniyor. Bu, Bosna Hersek ile ilişkilerin daha ileriye taşınması, turizm, enerji alanlarında yeni işbirliklerinin ortaya konulması anlamına geliyor.İkili ticaretimiz de artıyor, artarken denge de oluşuyor. Önceden bizim lehimize bir ticaret dengesi vardı, ilk defa bu sene Bosna Hersek'in ithalatı ihracatın üstüne çıkıyor.

FETÖ UYARISI

Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. FETÖ olarak adlandırdığımız terör örgütüne karşı Bosna Hersek hükümeti çok hızlı bir şekilde tepki göstererek yanımızda yer almıştır. Bu darbenin bastırılması ve yargılanması ülkemizde devam ediyor. Bu örgütün 160 ülkede faaliyeti var. Şüphesiz Bosna Hersek'te de var. Bu faaliyetlerin sonlandırılması konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz, hala faaliyet gösterdiklerini biliyoruz, bu desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz.

BALKANLARIN İSTİKRARI AVRUPA'NIN İSTİKRARI

Balkanların istikrarı ve güveni, Avrupa'nın, Ortadoğu'nun güvenliği demektir. Buradaki barışın, istikrarın bozulmaması için bütün ülkelere sorumluluk düştüğünün biliyoruz. Özellikle Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta Ortadoğu'da verdiği mücadele, sadece kendi ülke vatandaşımızı güvence altına almakla kalmıyor, Balkanlar'da da alıyor. Bu yüzden Avrupa ülkelerinin çok daha fazla yanımızda olmasını arzu ediyoruz.

BÜYÜME ORANLARI

Türkiye 2017 yılında yıl boyu boyunca 7.4 bir büyüme gerçekleşti. Bu dünyada en büyük büyüme oranını gerçekleştiren ülke Türkiye olduğu anlamına geliyor. Gelişmiş 20 ülke içerisinde dünya genelinde en büyük büyüme oranı. Bizim için sürpriz değil. Gelişmelerden görmüştük.Bu büyüme devam edecek.

BOSNA HERSEK'TE YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye, Bosna Hersek'te yatırım yapıyor, yatırım yapmıyor düşüncesine katılmıyorum. İlk 5'e giren yatırımcılarımız var. Yatırımcının güveninin daha fazla gelişmesine, yatırım ortamının gelişmesine daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye, Bosna Hersek'e yeterince ilgi göstermiyor şeklindeki iddiasını mesnetten uzak buluyoruz.

Kaynak: haberinburada